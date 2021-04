Il Rosario di maggio: si pregherà in 30 Santuari diversi (Di giovedì 22 aprile 2021) Da sempre, nel mondo cattolico il mese di maggio, è l’arco di tempo preposto per la preghiera collettiva del Rosario. Quest’anno, i fedeli, potranno fare il Rosario di maggio in concomitanza con 30 Santuari, che apriranno le preghiere come rappresentanti di tutta la comunità cattolica sparsa sulla terra. Come voluto da Papa Francesco. Sarà il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Da sempre, nel mondo cattolico il mese di, è l’arco di tempo preposto per la preghiera collettiva del. Quest’anno, i fedeli, potranno fare ildiin concomitanza con 30, che apriranno le preghiere come rappresentanti di tutta la comunità cattolica sparsa sulla terra. Come voluto da Papa Francesco. Sarà il

