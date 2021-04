‘How I met your mother’, in arrivo lo spin-off con Hilary Duff (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – È stata una delle serie più amate nel nuovo millennio, ed ora ‘sta per tornare’ grazie a uno ‘spin-off sequel’ dal titolo ‘How I met your father‘. Parliamo naturalmente di ‘How I met your mother’ (‘Alla fine arriva mamma’), serie tv americana che tra il 2005 e il 2014 ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo. Protagonista era Ted Mosby (Josh Radnor), un giovane architetto newyorkese alla ricerca del vero amore che, 25 anni dopo, dal divano di casa sua, decide di raccontare ai figli come ha incontrato la loro madre, la cui identità si scoprirà soltanto dopo nove lunghe stagioni. Nel viaggio tra i ricordi non mancheranno le risate, grazie alle tante (dis)avventure vissute dal protagonista nella Grande Mela insieme ai suoi amici di una vita, la coppia (quasi) in ossidabile Marshall-Lily (Cobie Smulders-Aldrin Cristin) e l’inguaribile seduttore Barney (Neil Patrick Harris), a cui si aggiungerà Robin (Cobie Smulders), new entry nel gruppo e una delle papabili donne della vita del protagonista. HOW I MET YOUR MOTHER, LO SPIN-OFF: ANTICIPAZIONI Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – È stata una delle serie più amate nel nuovo millennio, ed ora ‘sta per tornare’ grazie a uno ‘spin-off sequel’ dal titolo ‘How I met your father‘. Parliamo naturalmente di ‘How I met your mother’ (‘Alla fine arriva mamma’), serie tv americana che tra il 2005 e il 2014 ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo. Protagonista era Ted Mosby (Josh Radnor), un giovane architetto newyorkese alla ricerca del vero amore che, 25 anni dopo, dal divano di casa sua, decide di raccontare ai figli come ha incontrato la loro madre, la cui identità si scoprirà soltanto dopo nove lunghe stagioni. Nel viaggio tra i ricordi non mancheranno le risate, grazie alle tante (dis)avventure vissute dal protagonista nella Grande Mela insieme ai suoi amici di una vita, la coppia (quasi) in ossidabile Marshall-Lily (Cobie Smulders-Aldrin Cristin) e l’inguaribile seduttore Barney (Neil Patrick Harris), a cui si aggiungerà Robin (Cobie Smulders), new entry nel gruppo e una delle papabili donne della vita del protagonista. HOW I MET YOUR MOTHER, LO SPIN-OFF: ANTICIPAZIONI

vivosurealtime : Il 'sequel' di How I Met your Mother è inutile quanto la nuova stagione di 'Sex and the City' senza Samantha - mcnamstairs : Ma perché fare how I met your father??? Ma perche ???? - d_favalli : “È ufficiale: How I Met Your Mother avrà uno spin-off e il suo titolo sarà How I Met Your Father.” Come rovinarlo - SpikeItalia : E alla fine arriva papà #HowIMetYourFather #HowIMetYourMother - Mariarosariam0 : RT @marcodLipa: È stato annunciato lo spin off di HIMYM e si chiamerà How I met your father e Hilary duff sarà la nuova Ted Mosby -

