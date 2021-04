Gli italiani bocciano Draghi | sondaggi a picco per il governo dopo il dl riaperture

(Di giovedì 22 aprile 2021) Polemiche, annunci, passi indietro. La gestione delle pandemia da parte delcontinua a far discutere, con glicostretti ad accettare in queste ore anche l’ennesima retromarcia sul fronte coprifuoco. Si erano fatte tante promesse all’insegna del buonsenso, alla fine si è deciso di lasciare invariato l’orario, fisso alle 22, almeno fino a giugno. Impedendo così ai ristoratori di poter effettuare regolare servizio a cena e respirare così una boccata d’ossigenotanti mesi di sofferenza. Una scelta che, però, neinon ha pagato, come da settimane a questa parte. Stando infatti a quanto rivelato da Alessandra Ghisleri, esperta di rilevazioni intervenuta a Studio 24 su RaiNews24, il consenso elettorale si sta pian piano allontanando dai partiti del blocco di ...

fanpage : Gli italiani appoggiano il ministro della Salute Roberto Speranza. Lo rivela un sondaggio Ipsos

autori dello studio, pubblicato su un server di pre - stampa, quindi non sottoposto ancora a revisione paritaria, sono un gruppo di ricercatori dell' Università del KwaZulu - Natal a Durban, in ...