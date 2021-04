Giornata mondiale della Terra, Parlamento Ue voterà per equiparare ecocidio a genocidio (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – A fine aprile il Parlamento europeo si riunirà per votare la proposta di aggiungere il reato di ecocidio all’elenco dei crimini dello Statuto di Roma, equiparandolo al genocidio, ai crimini contro l’umanità, ai crimini di guerra e ai crimini di aggressione. Una votazione che risuona ancora più simbolica considerando che oggi, 22 aprile, si celebra la 51esima Giornata mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite. Si tratta di una battaglia portata avanti negli anni dalla ‘Stop Ecocide Foundation’, Ong fondata nel 2017 dall’avvocatessa britannica Polly Higgins e dall’attivista ambientale Jojo Mehta. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – A fine aprile il Parlamento europeo si riunirà per votare la proposta di aggiungere il reato di ecocidio all’elenco dei crimini dello Statuto di Roma, equiparandolo al genocidio, ai crimini contro l’umanità, ai crimini di guerra e ai crimini di aggressione. Una votazione che risuona ancora più simbolica considerando che oggi, 22 aprile, si celebra la 51esima Giornata mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite. Si tratta di una battaglia portata avanti negli anni dalla ‘Stop Ecocide Foundation’, Ong fondata nel 2017 dall’avvocatessa britannica Polly Higgins e dall’attivista ambientale Jojo Mehta.

Advertising

Avvenire_Nei : Giornata mondiale del libro. Si torna a leggere: il mercato dell'editoria segna +26,6% - _Carabinieri_ : I #Carabinieri, animati dal loro amore per l'ambiente, festeggiano assieme a tutti Voi la '51° Giornata Mondiale de… - team_world : ?È inutile per l’uomo conquistare la Luna, se poi finisce per perdere la Terra.? - François Mauriac ? Oggi è l'… - gianu62_ : RT @AmnestyPiemonte: 22 aprile 2021 GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA Difendiamo chi difende i diritti della terra. Proteggiamo gli attivisti a… - rosagranitto : RT @SyngentaItalia: Anche @RaiPlay celebra la Giornata Mondiale della Terra, trasmettendo la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet - The… -