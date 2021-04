Ginnastica | Enrico Casella | “Non mi aspettavo così tante Finali Pass olimpico? Era impresa tosta”

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’Italia si è resa protagonista di un ottimo turno di qualificazione agli Europei 2021 diartistica. La nostra Nazionale ha conquistato l’accesso a cinquedi Specialità (Martina Maggio a trave e corpo libero; Vanessa Ferrari al quadrato; Giorgia Villa e Alice D’Amato alle parallele asimmetriche) e si è ben distinta nell’all-around (Maggio quinta, Ferrari settima). Purtroppo non è arrivato iladdizionale, lontano appena tre decimi (quelli che hanno separato Martina dalla rumena Larisa Iordache)., Direttore Tecnico della Nazionale Italiana diartistica femminile, ha analizzato la prestazione delle sue ragazze a Bresciaoggi, nell’articolo che porta la firma di Folco Donati (suo Presidente alla Brixia Brescia): “Più ...

I direttori tecnici di Artistica femminile e maschile, rispettivamente Enrico Casella e Giuseppe Cocciaro, hanno scelto i ginnasti che rappresenteranno l'Italia. L'Italia si è resa protagonista di un ottimo turno di qualificazione agli Europei 2021 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale ha conquistato l'accesso a cinque Finali di Specialità (Martina Maggio a trave e corpo libero; Vanessa Ferrari al quadrato; Giorgia Villa e Alice D'Amato alle parallele asimmetriche). Martina Maggio può ritenersi ampiamente soddisfatta per come si è comportata durante le qualificazioni degli Europei 2021 di ginnastica artistica. La brianzola si è distinta nel concorso generale individuale.