Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: Maresca, Macchini e Bartolini volano in finale (Di giovedì 22 aprile 2021) Seconda giornata agli Europei di Basilea 2021 di Ginnastica artistica, con le qualificazioni maschili che mettono in palio le qualificazioni alle finali (24 per l'all-around e 8 nelle singole specialità), ma soprattutto due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono in tre a staccare il pass per l'atto conclusivo, vale a dire Salvatore Maresca, Carlo Macchini e Nicola Bartolini. RIVIVI IL LIVE DI GIORNATA L'Italia inizia alla grande con Stefano Patron e soprattutto Nicola Bartolini nella prima suddivisione. Il sardo infatti, grazie a prove solide su tutti gli attrezzi e un grandioso 14.558 al corpo libero, chiude al comando della classifica provvisoria con 82.157 punti, davanti all'ucraino Illia Kovtun (81.407) e Stefano Patron ...

