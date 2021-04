Genoa-Spezia: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 22 aprile 2021) Genoa-Spezia è una partita della trentatreesima giornata di Serie A. Si disputerà allo stadio Marassi di Genova sabato 24 aprile alle ore 15. Abbiamo di fronte due squadre reduci da due pareggi in casa che vogliono accelerare per chiudere definitivamente il capitolo salvezza. I Grifoni sono reduci da uno spettacolare pareggio in rimonta contro il Benevento per 2-2, gli Aquilotti hanno fatto una figura strardinaria contro la capolista Inter, pareggiando 1-1. Come arrivano Genoa e Spezia? Questo interessante derby ligure probabilmente chiuderà la faccenda salvezza. Soprattutto in caso di vittoria da parte di una delle due squadre, ora ferme con gli stessi punti. Il Genoa, dopo un inizio favoloso con Ballardini, ha frenato leggermente nelle ultime uscite. Contro il Benevento, in un altro scontro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021)è una partita della trentatreesima giornata di Serie A. Si disputerà allo stadio Marassi di Genova sabato 24 aprile alle ore 15. Abbiamo di fronte due squadre reduci da due pareggi in casa che vogliono accelerare per chiudere definitivamente il capitolo salvezza. I Grifoni sono reduci da uno spettacolare pareggio in rimonta contro il Benevento per 2-2, gli Aquilotti hanno fatto una figura strardinaria contro la capolista Inter, pareggiando 1-1. Come arrivano? Questo interessante derby ligure probabilmente chiuderà la faccenda salvezza. Soprattutto in caso di vittoria da parte di una delle due squadre, ora ferme con gli stessi punti. Il, dopo un inizio favoloso con Ballardini, ha frenato leggermente nelle ultime uscite. Contro il Benevento, in un altro scontro ...

Advertising

iambolar : Results: AC Milan 1-2 Sassuolo Bologna 1-1 Torino Crotone 0-1 Sampdoria Genoa 2-2 Benevento Juventus 3-1 Parma Sp… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Bologna 1-1 Torino Crotone 0-1 Sampdoria Genoa 2-2 Benevento Udinese 0-1 Cagliari Spezia 1-1 Int… - okcalciomercato : Trentatreesima giornata Serie A, Genoa-Spezia: probabili formazioni, orario e dove vederla - infoitsport : Perin: «Duecento con il Genoa, non mi godo il traguardo perché penso allo Spezia» - sterossi74 : Stiamo passando da Zio Balla a cugino Balla. Non vorrei che dopo lo Spezia si passasse a non so chi sei Balla. #sampdoria #genoa #spezia -