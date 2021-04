Csm, al via il procedimento alla pm che accusa il procuratore Creazzo di molestie. Un teste: “Era sconvolta, si sentì tradita” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Mi raccontò che al ritorno di una cena di lavoro, mentre rientrava nella sua camera, il collega ebbe un approccio fisico intrusivo nei suoi confronti e questa cosa l’aveva turbata molto. Lei era molto sconvolta perché aveva grande fiducia nei confronti del collega e considerò questo episodio come un tradimento non solo sul piano personale”. È il racconto fornito dal neuropsichiatra infantile Francesco Vitrano, convocato come testimone davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, sul caso delle presunte molestie sessuali che la pm di Palermo Alessia Sinatra avrebbe subito nel 2015 dal capo della procura di Firenze Giuseppe Creazzo, che invece nega tutto. Vitrano aveva svolto consulenze tecniche per la procura di Palermo e con la magistrata aveva instaurato un rapporto di confidenza. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Mi raccontò che al ritorno di una cena di lavoro, mentre rientrava nella sua camera, il collega ebbe un approccio fisico intrusivo nei suoi confronti e questa cosa l’aveva turbata molto. Lei era moltoperché aveva grande fiducia nei confronti del collega e considerò questo episodio come un tradimento non solo sul piano personale”. È il racconto fornito dal neuropsichiatra infantile Francesco Vitrano, convocato come testimone davantiSezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, sul caso delle presuntesessuali che la pm di Palermo Alessia Sinatra avrebbe subito nel 2015 dal capo della procura di Firenze Giuseppe, che invece nega tutto. Vitrano aveva svolto consulenze tecniche per la procura di Palermo e con la magistrata aveva instaurato un rapporto di confidenza. Per ...

