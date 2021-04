Covid: Salvini, 'norme illogiche, ha prevalso linea sinistra ma non lascio il governo' (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : COVID, #SALVINI: DA MAGGIO RIAPERTURE ANCHE PER I LOCALI AL CHIUSO - MediasetTgcom24 : Covid, Salvini: 'Troppi divieti, non voteremo questo dl' #covid - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'norme illogiche, ha prevalso linea sinistra ma non lascio il governo'... - Mirith_ : RT @LegaSalvini: #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL RITORNO… -