Coronavirus, in Lombardia 54 decessi in 24 ore. In lieve crescita i nuovi ingressi in terapia intensiva (Di giovedì 22 aprile 2021) Il bollettino del 22 aprile Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 2.509 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 2.095) e 54 morti (ieri 72). I ricoverati sono 5.005 (-184), di cui 653 in terapia intensiva (ieri 667) e 4.352 in area non critica (ieri 4.522). I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 27, in lieve crescita rispetto ai 25 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 788.833, quello delle vittime arriva a 32.512. Il bollettino di giovedì 22 aprile registra un tasso di positività del 4,8% (ieri era al 4,2%), con un totale di 52.170 tamponi effettuati (ieri 49.417). Leggi anche: Da maggio i test salivari a scuola, ma le regole ancora non ci sono. Come ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Il bollettino del 22 aprile Nelle ultime 24 ore insi contano 2.509positivi al(ieri 2.095) e 54 morti (ieri 72). I ricoverati sono 5.005 (-184), di cui 653 in(ieri 667) e 4.352 in area non critica (ieri 4.522). Inei reparti di rianimazione sono 27, inrispetto ai 25 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 788.833, quello delle vittime arriva a 32.512. Il bollettino di giovedì 22 aprile registra un tasso di positività del 4,8% (ieri era al 4,2%), con un totale di 52.170 tamponi effettuati (ieri 49.417). Leggi anche: Da maggio i test salivari a scuola, ma le regole ancora non ci sono. Come ha ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-170). A fronte di 52.170… - RegLombardia : #LNews A fronte di 46.901 tamponi effettuati, sono 1.670 i nuovi positivi (3,5%). I guariti/dimessi sono 2.816. ??… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 22/04/21: corsa a nove – Lombardia, Campania, Puglia, Piemonte, Sicilia, Lazio, Veneto, Toscana e E. Rom… - coledoni : Coronavirus, in Lombardia 2.509 nuovi casi e 54 decessi. A Milano città +301 contagi - infoitsalute : Coronavirus, in Lombardia 54 decessi in 24 ore. In lieve crescita i nuovi ingressi in terapia intensiva -