Cobra Kai: la stagione 4 uscirà su Netflix nel 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Molti pensavano di dover aspettare molto tempo per vedere Cobra Kai stagione 4 su Netflix dopo che la stagione 3 è stata presentata in anteprima a gennaio 2021. A quanto pare, vedremo Cobra Kai stagione 4 su Netflix alla fine del 2021. Chi ha rivelato la notizia? La stagione 4 di dovrebbe arrivare su Netflix alla fine del 2021. Secondo un rapporto di What's on Netflix, Ted Sarandos di Netflix ha rivelato che la stagione 4 sarà su Netflix nel quarto trimestre. Cobra Kai-Sarandos Sarandos ha fatto i commenti durante la call di Q1earnings. La stagione 4 è stata lasciata ...

