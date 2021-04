Clima, Greta Thunberg al Congresso Usa: “Vergognoso che si utilizzi i soldi dei contribuenti per sovvenzionare combustibili fossili” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Servono cambiamenti drastici. È il 2021 e il fatto che siamo ancora qui a parlare dei sussidi all’industria dei combustibili fossili significa che non abbiamo capito l’emergenza del Clima”. Lo ha affermato Greta Thunberg nel corso di un’audizione al Congresso americano nella Giornata mondiale della Terra. “È una vergogna che si utilizzino i soldi dei contribuenti per sovvenzionare i combustibili fossili”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Servono cambiamenti drastici. È il 2021 e il fatto che siamo ancora qui a parlare dei sussidi all’industria deisignifica che non abbiamo capito l’emergenza del”. Lo ha affermatonel corso di un’audizione alamericano nella Giornata mondiale della Terra. “È una vergogna che sino ideiper”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

