Ceferin | nuovo attacco contro Agnelli | “Meglio passare per ingenui che per bugiardi”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 aprile 2021) La nascita della Super League ha mandato su tutte le furie il presidente del massimo organismo del calcio europeo, tanto che quello tra Aleksandere Andrea, sembra essere un contrasto destinato a durare ancora a lungo. All’attuale numero uno dell’UEFA non è ancora andato giù il comportamento del presidente della Juventus, in qualità di presidente dell’ECA. Queste le parole dial media sloveno 24ur: “Ho chiamatoe mi ha detto che non era vero, che erano str…..e, che era un’invenzione. Gli ho risposto dicendo che se c’era un fondo di verità avremmo dovuto fare un’uscita pubblica. Mi ha detto di preparare una bozza, allora l’abbiamo preparata e ha risposto che non gli piaceva molto. Ha fatto sapere che avrebbe richiamato dopo averla redatta, ma non solo non ha più chiamato, ha persino ...