Caos coprifuoco | fissato fino alle 22 ma fino a quando?

Il 26 aprile entrerà in vigore il nuovo decreto del Governo Draghi ed è subito polemica per la conferma del coprifuoco fino alle 22 anche nelle regioni inserite in zona gialla. Molti i partiti – Lega, Fratelli d'Italia e Italia Viva in primis – che si dichiarano contrari a quella che giudicano una scelta scellerata. La proposta, da parte di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Matteo Renzi, era quella di almeno posticipare il coprifuoco alle 23. E invece niente da fare: troppo rischioso, secondo Draghi, consentire alle persone di stare fuori fino a tardi soprattutto adesso che si va verso la bella stagione e le tiepide temperature invoglierebbero a stare qualche ora in più lontani da casa.

AO11_57 : @myrtamerlino Penso che basterebbe fare lavorare solo su prenotazione, modulando l'orario di coprifuoco in base ai… - Niki52862537 : Ho aspettato per espormi estensione #coprifuoco alle 22 perché volevo trovare degli aspetti a favore di questa deci… - fainformazione : COPRIFUOCO e CAOS GENERALE: LETTA, SALVINI, GRILLO IN FERMENTO .. ora DRAGHI SPRIGIONA FIAMME? IL GOVERNO E' IN FE… - fainfopolitica : COPRIFUOCO e CAOS GENERALE: LETTA, SALVINI, GRILLO IN FERMENTO .. ora DRAGHI SPRIGIONA FIAMME? IL GOVERNO E' IN FE… - LaRobyMI : RT @FrancescoBrt_: C’è stato un casino per la #SuperLega . Ora voglio il doppio del caos per il #coprifuoco . Non ne ho mai capito il senso… -