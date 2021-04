Biden vuole tassare i guadagni in Borsa dei 'super ricchi', Wall Street in calo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il piano dell'amministrazione Biden che punta ad aumentare le tasse sul capital gain 'preoccupa' Wall Street, che ha chiuso in deciso calo. L'indice S&P500 ha perso lo 0,92% a 4.134,95 punti, il Dow ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Il piano dell'amministrazioneche punta ad aumentare le tasse sul capital gain 'preoccupa', che ha chiuso in deciso. L'indice S&P500 ha perso lo 0,92% a 4.134,95 punti, il Dow ...

