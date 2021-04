Biden riconosce il genocidio armeno in chiave antiturca

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 aprile 2021) Secondo il Wall Street Journal, il 24 aprile il presidente degli Stati Unitirà ufficialmente lo sterminio degli armeni, perpetrato dall'Impero Ottomano fra il 1915 e il 1916. Joesi avvia are formalmente il. È quanto ha riportato ieri il Wall Street Journal. L'inquilino della Casa Bianca prenderà posizione in modo ufficiale probabilmente sabato 24 aprile, in concomitanza con la giornata commemorativa del. Si tratterebbe, in caso, del primo presidente americano in carica a esprimersi ufficialmente in questo modo. Il quotidiano ha tuttavia sottolineato che «i funzionari hanno aggiunto che non sono state prese decisioni definitive e chepotrebbe scegliere di rilasciare la dichiarazione ...