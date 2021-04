ATP Belgrado I 2021, risultati 22 aprile: Karatsev avanti a fatica, affronterà Gianluca Mager (Di giovedì 22 aprile 2021) Il torneo Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, vede oggi disputarsi gli ultimi quattro incontri degli ottavi di finale. Domani si giocheranno tutti i quarti, sabato le semifinali e domenica la finale. Nella parte alta del tabellone l’accoppiamento che viene fuori dai risultati odierni è quello che domani vedrà affrontarsi per un posto nel penultimo atto il qualificato azzurro Gianluca Mager, che in due set supera l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 6-2 ed il russo Aslan Karatsev, testa di serie numero 3, che fatica più del previsto per battere lo sloveno Aljaz Bedene per 6-3 4-6 7-6 (5). Nella parte bassa, invece, prosegue la cavalcata del sorprendente ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Il torneo Serbia Opendi tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di, in Serbia, vede oggi disputarsi gli ultimi quattro incontri degli ottavi di finale. Domani si giocheranno tutti i quarti, sabato le semifinali e domenica la finale. Nella parte alta del tabellone l’accoppiamento che viene fuori daiodierni è quello che domani vedrà affrontarsi per un posto nel penultimo atto il qualificato azzurro, che in due set supera l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 6-2 ed il russo Aslan, testa di serie numero 3, chepiù del previsto per battere lo sloveno Aljaz Bedene per 6-3 4-6 7-6 (5). Nella parte bassa, invece, prosegue la cavalcata del sorprendente ...

