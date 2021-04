Antonio Banderas, in questa foto è irriconoscibile | Fan increduli (Di giovedì 22 aprile 2021) Riconoscere Antonio Banderas in questa foto è davvero una sfida! I fan del famosissimo attore sono rimasti a bocca aperta. Antonio Banderas (Getty Images)L’attore di fama internazionale Antonio Banderas è amatissimo e richiesto in tutto il mondo. Protagonista di indimenticabili pellicole come Pazzi in Alabama e Intervista col vampiro, l’attore spagnolo riesce a spaziare dai ruoli più comici a quelli più drammatici come solo un grande artista sa fare. Indimenticabile la sua magistrale interpretazione in Security, il film del regista Alain DesRochers in cui Banderas veste i panni dell’ex capitano Eddie. Il film, in prima serata su Italia 1, vede protagonisti anche Ben Kingsley, Liam McIntyre e tanti altri. Banderas ha ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Riconoscereinè davvero una sfida! I fan del famosissimo attore sono rimasti a bocca aperta.(Getty Images)L’attore di fama internazionaleè amatissimo e richiesto in tutto il mondo. Protagonista di indimenticabili pellicole come Pazzi in Alabama e Intervista col vampiro, l’attore spagnolo riesce a spaziare dai ruoli più comici a quelli più drammatici come solo un grande artista sa fare. Indimenticabile la sua magistrale interpretazione in Security, il film del regista Alain DesRochers in cuiveste i panni dell’ex capitano Eddie. Il film, in prima serata su Italia 1, vede protagonisti anche Ben Kingsley, Liam McIntyre e tanti altri.ha ...

MisterW23625484 : BOOMERS NEWS Marisa Laurita (notoriamente più volte Miss Universo e vincitrice di una dozzina di memorabili Oscar)… - deflorato : Mio fratello è nato lo stesso giorno di Hitler Io nello stesso giorno di Antonio Banderas Il taste sembra essere una cosa di famiglia...... - quelloconlat : *il computer in TV mostra che tocca scegliere a Francesco Oppini* 'Tier 1: Real Madrid o Juventus?' 'Real Madrid n… - Newnew0619 : RT @AznudeMen: Antonio Banderas, Eusebio Poncela Sexy Scene in Law Of Desire - ale_baruffaldi : @al_flowermoon C'era anche Antonio Banderas ma Camillo mi sembrava più interessante ?? -