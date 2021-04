Amore Criminale la nuova stagione riparte con la storia di Manuela Bailo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Veronica Pivetti torna protagonista del programma di Rai 3. Parte oggi unain onda su Rai 3 dal 22 aprile 2021. L’attrice vestirà ancora una volta i panni di conduttrice per raccontare storie di amori violenti, storie di donne uccise, storie di sopravvissute. I femminicidi che sono una vera e propria piaga per il nostro paese ma non solo. Laproporrà sei puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della violenza maschile. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. “” è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma ...

La nuova stagioneal via su Rai3 da giovedì 22 aprile alle 21.20 racconterà in sei puntate altrettante storie di donne vittime di femminicidio , ricostruendo le loro vite distrutte dalla violenza ...E sarà proprio l'incondizionato di Monica per Mattia e per un padre che lei non ha mai giudicato, a generare un cambiamento nelle vite di tutti, persino in quella di chi aveva fatto della ...Sopravvissute torna questa sera con una nuova stagione: la storia di Andrea e la storia di Daniela nella puntata di oggi 22 aprile 2021 ...Veronica Pivetti depressione è questa la malattia che per quasi sei anni non l'ha fatta vivere bene e di cui lei stessa.