Amici 20, Maria De Filippi racconta il suo difficile rapporto con la madre (Di giovedì 22 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici SU ITALIA 1 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda il 22 Aprile su Italia 1, la conduttrice Maria De Filippi prova a tirare su il ballerino Samuele Barbetta, in squadra con Veronica Peparini. LEGGI ANCHE Amici 20, VERONICA PEPARINI IN DISACCORDO CON ALESSANDRA CELENTANO LA CRISI DI SAMUELE Samuele confida a Maria De Filippi di voler creare una coreografia raccontando la vita di Van Gogh, allestendo anche la scenografia secondo il celebre dipinto "La notte stellata". Nonostante il lavoro e l'impegno, dopo le prime prove, Samuele non sembra soddisfatto del risultato e si sfoga con Alessandro. Dopo l'ennesima prova in studio, Samuele torna a casa in lacrime. A quel punto, la conduttrice parla con lui e prova a a tirargli ...

