Zingaretti: Regione Lazio su priorità dosi è dentro schema Figliuolo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Quella di Figliuolo di avere a cuore i fragili e gli anziani e’ una raccomandazione corretta ma non alternativa” a quanto avviene nel Lazio. È quanto ha chiarito il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a chi gli chiedeva un commento su quanto detto ieri dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, rispetto alla necessita’ di non procedere con gli under 60 prima di aver messo in sicurezza anziani e fragili. “Noi siamo dentro questo schema di vaccinazione- ha precisato Zingaretti- chiaramente la campagna vaccinale sta andando avanti e anche per fortuna il calo dell’eta’. E’ importante vaccinare, tutti rischiano il Covid ma alcuni rischiano di piu’ di morire”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Quella didi avere a cuore i fragili e gli anziani e’ una raccomandazione corretta ma non alternativa” a quanto avviene nel. È quanto ha chiarito il presidente della, Nicola, a chi gli chiedeva un commento su quanto detto ieri dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, rispetto alla necessita’ di non procedere con gli under 60 prima di aver messo in sicurezza anziani e fragili. “Noi siamoquestodi vaccinazione- ha precisato- chiaramente la campagna vaccinale sta andando avanti e anche per fortuna il calo dell’eta’. E’ importante vaccinare, tutti rischiano il Covid ma alcuni rischiano di piu’ di morire”.

