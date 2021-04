Uomini e Donne puntata di oggi 21 aprile: un regalo galante per Gemma Galgani (Di mercoledì 21 aprile 2021) A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 aprile, Gemma Galgani, dopo la sorprendete sfilata di ieri, in cui interpretava Madonna, la Dama torna al centro dello studio. La conoscenza con Aldo è andata avanti e una telefonata galeotta ha accesso i sentimenti del Cavaliere, che ha portato in puntata un regalo per la Dama. Uomini e Donne puntata di oggi 21 aprile: la telefonata sensuale Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 21 aprile è stata protagonista Gemma Galgani. La famosa Dama ha raccontato delle importanti novità ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) A, nelladi21, dopo la sorprendete sfilata di ieri, in cui interpretava Madonna, la Dama torna al centro dello studio. La conoscenza con Aldo è andata avanti e una telefonata galeotta ha accesso i sentimenti del Cavaliere, che ha portato inunper la Dama.di21: la telefonata sensuale Nelladidi21è stata protagonista. La famosa Dama ha raccontato delle importanti novità ...

