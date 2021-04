Superlega, JPMorgan declassata da Standard Ethics: “Contrasto con pratiche di sostenibilità” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Standard Ethics ha declassato il Corporate Rating di JPMorgan Chase a E+ dal precedente EE-. E’ la stessa agenzia ad annunciare il declassamento tramite una nota, dato che JPMorgan Chase “sostiene finanziariamente il progetto della ‘Super League’ composto da alcune delle maggiori squadre di calcio europee alcune delle quali sono controllate da azionisti extra europei. I principali stakeholder del sistema calcistico europeo rappresentati anche dalle associazioni che riuniscono i Club europei di diversa dimensione, hanno espresso ferma contrarietà al progetto poiché ritengono possa determinare gravi effetti negativi”. “La stessa contrarietà – scrive ancora l’agenzia di rating – è stata espressa da alcuni dei maggiori decisori politici nazionali come nel caso del Primo Ministro inglese Boris Johnson e del Presidente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha declassato il Corporate Rating diChase a E+ dal precedente EE-. E’ la stessa agenzia ad annunciare il declassamento tramite una nota, dato cheChase “sostiene finanziariamente il progetto della ‘Super League’ composto da alcune delle maggiori squadre di calcio europee alcune delle quali sono controllate da azionisti extra europei. I principali stakeholder del sistema calcistico europeo rappresentati anche dalle associazioni che riuniscono i Club europei di diversa dimensione, hanno espresso ferma contrarietà al progetto poiché ritengono possa determinare gravi effetti negativi”. “La stessa contrarietà – scrive ancora l’agenzia di rating – è stata espressa da alcuni dei maggiori decisori politici nazionali come nel caso del Primo Ministro inglese Boris Johnson e del Presidente ...

Advertising

pisto_gol : ??Non ci sono motivazioni sportive e etiche credibili per giustificare la nascita della #SuperLega ma una montagna d… - Gazzetta_it : #JPMorgan conferma: “Finanzieremo noi la #Superlega” - magicabionda : RT @AvvBiancoNero: Se la UEFA in 48 ore ha promesso 7 miliardi, il doppio di JPMorgan, il progetto SuperLega è un successo clamoroso @Gazze… - sportface2016 : #SuperLega JPMorgan declassata dall'agenzia rating Standard Ethics: ecco i motivi in una nota - LadiesAndGente : @Paolo_Bargiggia Se la UEFA in 48 ore ha promesso 7 miliardi, il doppio di JPMorgan, il progetto SuperLega è un suc… -