**Superlega: Ceferin, 'ammirabile ammettere errore, ora avanti insieme'** (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - GoalItalia : 'Agnelli mi diceva che era una bugia, poi ha spento il telefono' ?? La delusione di Ceferin per la nascita della Su… - moriremotutti : @MarcoBellinazzo vi ricordo che parte dei signori fondatori del titanic superlega sedevano nel comitato esecutivo u… - toni4449 : RT @CarcarloMarr: La grande famiglia del calcio europeo di Ceferin: PSG e Manchester City. Bella famiglia di merda. #Superlega -