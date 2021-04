Salvini vince in tribunale | ‘diffamato’ da articolo su stop Israele a suo viaggio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nessun ‘altolà dia Matteo’, come aveva scritto Repubblica nel novembre 2015. E’ quanto stabilisce ildi Roma, che ha emesso la sua sentenza dopo la querela del leader leghista e del partito, per l’con quel titolo (‘altolà dia Matteo’) pubblicato da Repubblica, quotidiano allora diretto da Ezio Mauro, l’11 novembre del 2015.che, in sintesi, sosteneva come la visita prevista diinfosse saltata a causa delle posizioni politiche del leghiste, non gradite dallo Stato ebraico. “Ildi Roma ha accertato che l’era falso e diffamatorio, le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni”, spiega all’AdnKronos, Claudia ...

Advertising

fattoquotidiano : Davvero qualcuno pensava che il ritorno della Lega di Salvini al governo fosse senza conseguenze?… - LegaSalvini : ++ ?? SALVINI LIVE: “RIAPERTURE DAL 26 APRILE. VINCE LA LEGA? NO, VINCE IL BUONSENSO” ++ - LegaSalvini : #SALVINI: 'CHI LA DURA LA VINCE, GRAZIE ALLA LEGA SI RITORNA ALLA VITA' - alessan47586283 : @lauracesaretti1 Ho sempre contestato alla Sinistra (escluso Renzi) di aver speso vent ‘anni nella guerra a Berlusc… - matteo2006 : @HuffPostItalia Questo è quello che succede quando si fa diventar battaglia politica la normale gestione , vince ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vince

Adnkronos

Lupi "processograve precedente"/ "Gamba tesa tribunali su politica: il Pd?" E i risultati per il momento vedono trionfare in entrambi i casi l'ex manager EXPO: Sala contro l'ex due volte ...Ma è evidente che pesa anche quello stop and […] di Natascia Ronchetti La sentenza di Milano Vivendiil 1° round contro Mediaset in tribunale: ora Berlusconi dovrà far pace Com'è noto, ...Sul coprifuoco il leghista chiede un'ora in più, lei lo vuole abolire. Quando non è scontro vero, come sul Copasir ...Nessun 'altolà di Israele a Matteo Salvini', come aveva scritto Repubblica nel novembre 2015. E' quanto stabilisce il Tribunale di Roma, che ha emesso la sua sentenza dopo la querela del leader leghis ...