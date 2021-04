(Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteovuole “accorciare il coprifuoco”, farlo slittare alle 23. Giorgialo scavalca: “Un misero contentino, andrebbe abolito”. E’ furibonda, raccontano: l’occupazione del Copasir è stata l’ultima goccia in un vaso che pochi mesi di governo Draghi hanno riempito fino all’orlo. Neppure le dimissioni di Urso e del forzista Vito hanno fatto “rinsavire” il leader della Lega, che alle richieste di “chiarimento politico” tira dritto. A cascata, nel centrodestra è stallo su tutto: i candidati delle comunali di autunno, gli organismi parlamentari a composizione mista, le nomine Rai, gli spazi televisivi. E dove non si sta fermi, ci si divide: come sulla collocazione al Parlamento europeo. O sulla mozione di sfiducia FdI contro Speranza, che i più maligni leggono fatta apposta per mettere in imbarazzo il Capitano. Ci sarebbe da non stupirsene. ...

Advertising

NicolaPorro : Per difendere il ministro #Speranza dalla #Meloni, #Fassina involontariamente scagiona #Salvini, che finirà a proce… - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - HuffPostItalia : Salvini e Meloni, gli amici-nemici che si rincorrono a vicenda - paoloigna1 : RT @RebelEkonomist: @elisaperego78 @docdrugztore @spike_sr71 @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @udogumpel @Scaltri… - RebelEkonomist : @elisaperego78 @docdrugztore @spike_sr71 @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @udogumpel… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Meloni

Tra i più attivi nelle proteste contro questa misura ci sono i leader della Lega, Matteo, e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia. Secondo i due protagonisti del centrodestra ...Non ci si crede che le paladine del mee - too, quelle che se fischi al tuo cane femmina ti accusano di catcalling, quelle buone a criticaro la, non abbiano alzato una sola unghia ...Sul coprifuoco il leghista chiede un'ora in più, lei lo vuole abolire. Quando non è scontro vero, come sul Copasir ..."Non metteremo in difficoltà il governo". Con queste parole il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, anticipa quella che sarà la posizione del Carroccio sulla mozione di sfiducia al min ...