Ruby ter, "Berlusconi è ancora in ospedale": possibile un nuovo rinvio dell'udienza di Siena (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anche domani, alla nuova udienza del processo Ruby Ter a Siena nella quale sarebbe dovuta arrivare la sentenza, Silvio Berlusconi non sarà presente in aula. Il motivo, spiega il suo avvocato Federico Cecconi, è lo stesso che lo ha tenuto lontano dai tribunali nelle ultime settimane, ossia i legittimi impedimenti presentati dalla difesa per le sue condizioni di salute: "La situazione non è cambiata da quella rappresentata la settimana scorsa – ha spiegato il legale – Silvio Berlusconi è ancora ospedalizzato, la parola passerà ai medici, sono in attesa dei responsi e domani io andrò in udienza e valuteremo di conseguenza come attivarci". Cecconi ha parlato coi cronisti a margine dell'udienza del processo milanese che è stata rinviata al 28 aprile perché Giuseppe Spinelli, ragioniere di ...

