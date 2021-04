Resident Evil Village su PS5 impiega solo 2 secondi per caricarsi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un nuovo video che mette a confronto diverse versioni di Resident Evil Village ha rivelato che il gioco si caricherà dal menu al gameplay in soli due secondi su PS5. Il video in questione è stato caricato da Digital Foundry e mostra le differenze tra le versioni PS5 e PS4 di Resident Evil Village. Una delle parti più impressionanti del video mostra il titolo che si carica in soli due secondi. PS4 Pro e PS4 caricano il gioco in 30 secondi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un nuovo video che mette a confronto diverse versioni diha rivelato che il gioco si caricherà dal menu al gameplay in soli duesu PS5. Il video in questione è stato caricato da Digital Foundry e mostra le differenze tra le versioni PS5 e PS4 di. Una delle parti più impressionanti del video mostra il titolo che si carica in soli due. PS4 Pro e PS4 caricano il gioco in 30. Leggi altro...

Advertising

TheEnemyBR : Resident Evil terá crossover com Dead by Daylight - MaurizioEsseV : RT @InstantGamingIT: Resident Evil Village non sarà su Xbox Game Pass almeno entro il primo anno dal rilascio, per un accordo con Sony htt… - badtasteit : #ResidentEvilReVerse, la terza beta inizia oggi ed è aperta a tutti - InstantGamingIT : Resident Evil Village non sarà su Xbox Game Pass almeno entro il primo anno dal rilascio, per un accordo con Sony… - infoitscienza : Resident Evil Village, Sony avrebbe chiesto una 'clausola anti Xbox Game Pass e Stadia' a Capcom -