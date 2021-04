Pioli: “Non abbiamo il fiato corto. Se non chiudi le partite poi rischi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il brutto tonfo casalingo col Sassuolo: “Nel calcio ha ragione chi fa un gol di più, noi abbiamo avuto tante situazioni per farle diventare azioni da gol ma non ci siamo riusciti. Se le partite non le chiudi poi rischi, non siamo riusciti a portare a casa il risultato positivo. Non abbiamo il fiato corto, è chiaro che non posso essere contento delle assenze importanti ma la squadra oggi ha corso bene e tanto. Sul primo gol siamo stati veramente sfortunati e dopo poi purtroppo non siamo riusciti a riprendere la partita, c’è mancata un po’ di qualità che può fare la differenza in questa partita”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il brutto tonfo casalingo col Sassuolo: “Nel calcio ha ragione chi fa un gol di più, noiavuto tante situazioni per farle diventare azioni da gol ma non ci siamo riusciti. Se lenon lepoi, non siamo riusciti a portare a casa il risultato positivo. Nonil, è chiaro che non posso essere contento delle assenze importanti ma la squadra oggi ha corso bene e tanto. Sul primo gol siamo stati veramente sfortunati e dopo poi purtroppo non siamo riusciti a riprendere la partita, c’è mancata un po’ di qualità che può fare la differenza in questa partita”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

