Nonostante le vaccinazioni in corso, le restrizioni sono più importanti che mai (Di mercoledì 21 aprile 2021) (foto: Mammiya via Pixabay)La matematica torna al servizio della lotta alla pandemia. Un gruppo di matematici, informatici e infettivologi di varie università italiane ha realizzato un modello che dimostra come nella delicata fase dell’inizio della campagna vaccinale nella popolazione generale le misure restrittive, fra cui mascherine, distanziamento e altre limitazioni, mantengono un ruolo centrale. In particolare servono a evitare che nuove varianti del coronavirus Sars-Cov-2, magari più sfuggenti ai vaccini, possano prendere piede. E magari creare una crepa nella riuscita della vaccinazione su vasta scala. I risultati della ricerca, svolta dall’università di Trento, di Udine, dal Politecnico di Milano e dall’ospedale San Matteo e l’università di Pavia, sono pubblicati su Nature Medicine. Vaccinazione, varianti e restrizioni I ricercatori hanno ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) (foto: Mammiya via Pixabay)La matematica torna al servizio della lotta alla pandemia. Un gruppo di matematici, informatici e infettivologi di varie università italiane ha realizzato un modello che dimostra come nella delicata fase dell’inizio della campagna vaccinale nella popolazione generale le misure restrittive, fra cui mascherine, distanziamento e altre limitazioni, mantengono un ruolo centrale. In particolare servono a evitare che nuove varianti del coronavirus Sars-Cov-2, magari più sfuggenti ai vaccini, possano prendere piede. E magari creare una crepa nella riuscita della vaccinazione su vasta scala. I risultati della ricerca, svolta dall’università di Trento, di Udine, dal Politecnico di Milano e dall’ospedale San Matteo e l’università di Pavia,pubblicati su Nature Medicine. Vaccinazione, varianti eI ricercatori hanno ...

Advertising

HuffPostItalia : Perché negli Stati Uniti i contagi hanno ripreso a crescere nonostante le vaccinazioni record? - salfasanop : Spiace ma arriva la variante 'indiana' che è già scoppiata in UK nonostante le vaccinazioni. - giopasini : Volevo ringraziare @AndreaScanzi per il suo vergognoso comportamento. grazie al casino mediatico hanno stoppato le… - AIessandra__bb : @mdimaulo Potrebbe essere... Dicono che quello cinese sia efficace al 54% e che in Cile, nonostante le vaccinazioni… - Ecatetriformis : RT @OttobreInfo: Perché negli Stati Uniti i contagi hanno ripreso a crescere nonostante le vaccinazioni record? -

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante vaccinazioni Vaccino, o niente più libertà: non è la Cina, è Israele ... nonostante "le gravi, dure e illegali pressioni" del governo israeliano. "Il gruppo ha accusato il ... L'alto tasso di mortalità connesso alle vaccinazioni sembrerebbe supportato dall'analisi effettuata ...

Giornata di forte vendite sulle Borse europee ... che dalla frenata registrata da Wall Street nonostante la notizia che il vaccino Johnson&Johnson ...serve a finanziare le misure per la ripresa economica post Covid - 19 e la campagna di vaccinazioni. ...

Nonostante le vaccinazioni in corso, le restrizioni sono più importanti che mai Wired.it Il virus non dà tregua: ancora tre decessi Due vittime abitavano a Camaiore, l’altra a Massarosa. Uno aveva più di 80 anni, ma gli altri erano entrambi sotto i settanta ...

Vaccini agli over Settanta I medici: "Dubbi su AstraZeneca" Sono quasi 20mila nel Riminese gli over 80 che hanno ricevuto fin qui la prima dose di vaccino anti-Covid. Ormai ne mancano davvero pochi: sulla carta erano poco meno di 25mila, anche se alcuni erano ...

..."le gravi, dure e illegali pressioni" del governo israeliano. "Il gruppo ha accusato il ... L'alto tasso di mortalità connesso allesembrerebbe supportato dall'analisi effettuata ...... che dalla frenata registrata da Wall Streetla notizia che il vaccino Johnson&Johnson ...serve a finanziare le misure per la ripresa economica post Covid - 19 e la campagna di. ...Due vittime abitavano a Camaiore, l’altra a Massarosa. Uno aveva più di 80 anni, ma gli altri erano entrambi sotto i settanta ...Sono quasi 20mila nel Riminese gli over 80 che hanno ricevuto fin qui la prima dose di vaccino anti-Covid. Ormai ne mancano davvero pochi: sulla carta erano poco meno di 25mila, anche se alcuni erano ...