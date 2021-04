Non scaricate la (falsa) versione rosa di WhatsApp (Di giovedì 22 aprile 2021) È un malware che si nasconde dopo aver completato l’installazione e agisce in background, mettendo in pericolo i dati personali e la sicurezza dei malcapitati Foto: Rajshekhar Rajaharia – Twitter @rajahariaIn questi giorni dilaga tra le chat una versione insolita e colorata di WhatsApp piuttosto pericolosa. È l’esperto di sicurezza informatica Rajshekhar Rajaharia ad annunciare con un tweet l’attività di un virus che si presenta come la versione rosa di WhatsApp e si sta diffondendo tra i dispositivi Android. Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don’t click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) È un malware che si nasconde dopo aver completato l’installazione e agisce in background, mettendo in pericolo i dati personali e la sicurezza dei malcapitati Foto: Rajshekhar Rajaharia – Twitter @rajahariaIn questi giorni dilaga tra le chat unainsolita e colorata dipiuttosto pericolosa. È l’esperto di sicurezza informatica Rajshekhar Rajaharia ad annunciare con un tweet l’attività di un virus che si presenta come ladie si sta diffondendo tra i dispositivi Android. Beware of @Pink!! A Virus is being spread in #groups with an APK download link. Don’t click any link with the name ofPink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT ...

