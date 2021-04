“Non mi interessa chi sei tu”. Scandalo a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso viene aggredita dall’ospite in diretta tv. Cos’è successo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono anni ormai che Barbara D’Urso si occupa di gestire le discussioni tra condomini con la sua rubrica “Vicini in guerra”. In pratica si fa portavoce dei condomini del Paese che non riescono ad avere un colloquio civile con i loro difficili vicini. La rubrica è seguitissima dal pubblico, che spera davvero che la conduttrice possa trovare una soluzione definitiva. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, l’inviata della D’Urso è arrivata in un condominio particolarmente complicato dove la signora Anna sta rendendo la vita difficile a tutti. Ma alle parole di Barbara la donna ha risposto in un modo che ha lasciato tutti senza parole. ”Adesso mi ha stufato”, Barbara resta senza parole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono anni ormai chesi occupa di gestire le discussioni tra condomini con la sua rubrica “Vicini in guerra”. In pratica si fa portavoce dei condomini del Paese che non riescono ad avere un colloquio civile con i loro difficili vicini. La rubrica è seguitissima dal pubblico, che spera davvero che la conduttrice possa trovare una soluzione definitiva. Durante l’ultima puntata di5, l’inviata dellaè arrivata in un condominio particolarmente complicato dove la signora Anna sta rendendo la vita difficile a tutti. Ma alle parole dila donna ha risposto in un modo che ha lasciato tutti senza parole. ”Adesso mi ha stufato”,resta senza parole Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Advertising

MatteoPedrosi : #DeZerbi: “Non ho piacere a giocare la partita col #Milan perché è tra le fondatrici della #SuperLega, che è un col… - robertosaviano : #Salvini farà i conti con la giustizia e con la propria coscienza, a me non interessa dargli un pulpito dal quale g… - matteorenzi : Il consenso di Conte alto? Interessa a chi confonde politica con il Grande Fratello. Nella crisi abbiamo dimostrato… - cinnamongirI__ : @polemicals Esatto, cioè siamo contenti se siete amici ma non ci interessa saperlo, davvero, andiamo oltreeee - vannisantoni : RT @SlowNewsCom: Nello scontro #Superlega contro tutti c'è un grande assente. Il che dimostra ancora una volta che purtroppo c'è un Calcio… -