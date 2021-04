Milan, Maldini: «Super League? Nessuno mi ha coinvolto» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni sulla Super League. «Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla SuperLeague. L’ho saputo domenica sera come tutti voi. E’ una cosa che si è decisa a livello più alto. Ho avuto un po’ di confusione. Questo non mi esenta da prendere la responsabilità e scusarmi nei confronti dei tifosi, che si sono sentiti traditi. E’ normale che un dirigente di calcio, di una grande squadra, sappia che i ricavi sono importanti. Bisogna capire fino a che punto ci ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Paolo, direttore tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo Paolo, direttore tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni sulla. «Vorrei precisare che non sono mai statonelle discussioni sulla. L’ho saputo domenica sera come tutti voi. E’ una cosa che si è decisa a livello più alto. Ho avuto un po’ di confusione. Questo non mi esenta da prendere la responsabilità e scusarmi nei confronti dei tifosi, che si sono sentiti traditi. E’ normale che un dirigente di calcio, di una grande squadra, sappia che i ricavi sono importanti. Bisogna capire fino a che punto ci ...

