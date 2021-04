Microsoft sarebbe al lavoro su un nuovo store di Windows aperto a tutte le app e i giochi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo quanto riferito, Microsoft sta lavorando a una grande revisione del suo app store per Windows. Windows Central segnala che il produttore di software prevede di lanciare un negozio aggiornato entro la fine dell'anno che sarà molto più aperto a tutti i tipi di app e giochi. Ciò potrebbe aprire la strada agli sviluppatori per essere in grado di inviare qualsiasi applicazione Windows allo store, inclusi browser come Chrome o Firefox, e persino consentire piattaforme di commercio di terze parti nelle app. Attualmente, Windows store richiede agli sviluppatori di creare pacchetti MSIX e utilizzare i meccanismi di aggiornamento e le piattaforme commerciali di Microsoft. Secondo quanto riferito, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo quanto riferito,sta lavorando a una grande revisione del suo appperCentral segnala che il produttore di software prevede di lanciare un negozio aggiornato entro la fine dell'anno che sarà molto piùa tutti i tipi di app e. Ciò potrebbe aprire la strada agli sviluppatori per essere in grado di inviare qualsiasi applicazioneallo, inclusi browser come Chrome o Firefox, e persino consentire piattaforme di commercio di terze parti nelle app. Attualmente,richiede agli sviluppatori di creare pacchetti MSIX e utilizzare i meccanismi di aggiornamento e le piattaforme commerciali di. Secondo quanto riferito, ...

