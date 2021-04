Mario Draghi conferma il coprifuoco alle 22 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il coprifuoco rimarrà alle 22, probabilmente almeno fino alla fine di maggio, poi si vedrà. Non passa la linea della Lega e di molti presidenti di regione da Massimiliano Fedriga a Stefano Bonaccini di spostare di un’ora la linea del rientro obbligato a casa. Contrario Roberto Speranza, che vuole evitare in tutti i modi misure che possano incentivare assembramenti serali con l’arrivo della bella stagione, sulla linea della prudenza anche Dario Franceschini. Ma è soprattutto il parere di Mario Draghi a orientare la scelta. Dal suo entourage arriva un secco “No” in risposta alla domanda se nel Consiglio dei ministri pomeridiano l’orario verrà rivisto.“Dopotutto - spiega chi ha seguito il dossier - c’è stata una cabina di regia la scorsa settimana, e se ne è usciti con una decisione unanime che su questo non prevedeva ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilrimarrà22, probabilmente almeno fino alla fine di maggio, poi si vedrà. Non passa la linea della Lega e di molti presidenti di regione da Massimiliano Fedriga a Stefano Bonaccini di spostare di un’ora la linea del rientro obbligato a casa. Contrario Roberto Speranza, che vuole evitare in tutti i modi misure che possano incentivare assembramenti serali con l’arrivo della bella stagione, sulla linea della prudenza anche Dario Franceschini. Ma è soprattutto il parere dia orientare la scelta. Dal suo entourage arriva un secco “No” in risposta alla domanda se nel Consiglio dei ministri pomeridiano l’orario verrà rivisto.“Dopotutto - spiega chi ha seguito il dossier - c’è stata una cabina di regia la scorsa settimana, e se ne è usciti con una decisione unanime che su questo non prevedeva ...

