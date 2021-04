Leader pro-aborto muore dopo avere abortito: il dramma svela la verità (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una tragica vicenda testimonia come purtroppo l’ideologia dell’aborto sia una pratica nient’affatto medica, ma che distrugge l’essere umano. La vicenda drammatica è accaduta in Argentina, dove solamente lo scorso gennaio c’è stata una triste liberalizzazione dell’aborto in tutte le sue forme e in tutte le sue modalità, al termine di uno scontro infuocato nelle piazze L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una tragica vicenda testimonia come purtroppo l’ideologia dell’sia una pratica nient’affatto medica, ma che distrugge l’essere umano. La vicendatica è accaduta in Argentina, dove solamente lo scorso gennaio c’è stata una triste liberalizzazione dell’in tutte le sue forme e in tutte le sue modalità, al termine di uno scontro infuocato nelle piazze L'articolo proviene da La Luce di Maria.

