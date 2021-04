La Juventus si arrende: “Poche possibilità per la Superlega” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo che tutti i grandi club europei si sono tirati fuori dal progetto della Superlega, anche la Juventus – che è tra gli ideatori della competizione – ha annunciato che non sarà portata a compimento con una nota ufficiale. Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto, Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del progetto, ritiene che esso presenti allo stato attuale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo che tutti i grandi club europei si sono tirati fuori dal progetto della, anche la– che è tra gli ideatori della competizione – ha annunciato che non sarà portata a compimento con una nota ufficiale. Con riferimento al comunicato stampa diramato daFootball Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto,, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del progetto, ritiene che esso presenti allo stato attuale ...

