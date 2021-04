Juventus Parma, Pirlo: “Partita non facile. Dybala importante. Su CR7…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Juventus Parma – Dopo la sconfitta di Bergamo e soprattutto il caos creato dalla Superlega, per la Juventus era fondamentale vincere. Pirlo torna alla vittoria, in una serata in cui l’Inter ha pareggiato contro lo Spezia. Partita della Juve che era iniziata male, 1-0 di Brugmann, poi i difensori la ribaltano. Doppietta di Alex Sandro e sigillo finale di De Ligt. Alla fine del match Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Juventus Parma, le parole di Pirlo Ecco di seguito le parole del mister bianconero. Leggi anche: Pagelle Juventus Parma 3-1: Alex Sandro incontenibile, Ronaldo flop Partita – “Il primo nostro avversario è la nostra testa, non siamo partiti con l’atteggiamento ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 aprile 2021)– Dopo la sconfitta di Bergamo e soprattutto il caos creato dalla Superlega, per laera fondamentale vincere.torna alla vittoria, in una serata in cui l’Inter ha pareggiato contro lo Spezia.della Juve che era iniziata male, 1-0 di Brugmann, poi i difensori la ribaltano. Doppietta di Alex Sandro e sigillo finale di De Ligt. Alla fine del matchha parlato ai microfoni di Sky Sport., le parole diEcco di seguito le parole del mister bianconero. Leggi anche: Pagelle3-1: Alex Sandro incontenibile, Ronaldo flop– “Il primo nostro avversario è la nostra testa, non siamo partiti con l’atteggiamento ...

