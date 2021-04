Juventus, contro il Parma potrebbe essere l’ultima allo Stadium per Buffon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gianluigi Buffon sarà in porta questa sera contro il Parma, ma per il portiere della Juventus potrebbe essere l’ultima partita allo Stadium Per Gigi Buffon, ironia della sorte, quella di stasera contro il “suo” Parma potrebbe essere l’ultima partita giocata all’Allianz Stadium. La Juventus giocherà in casa solo altre due partite di Serie A, con Milan e Inter: in teoria, sono di Szczesny. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport se arrivasse un’offerta da una squadra europea con una grande storia, non necessariamente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gianluigisarà in porta questa serail, ma per il portiere dellapartitaPer Gigi, ironia della sorte, quella di staserail “suo”partita giocata all’Allianz. Lagiocherà in casa solo altre due partite di Serie A, con Milan e Inter: in teoria, sono di Szczesny. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport se arrivasse un’offerta da una squadra europea con una grande storia, non necessariamente ...

