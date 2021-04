Inter, Zhang paga gli stipendi: entro fine mese saldato febbraio (Di mercoledì 21 aprile 2021) In casa Inter tiene banco ancora il caso stipendi, ma il presidente Zhang ha messo in ordine il programma di pagamento. entro fine aprile ecco febbraio, poi tutti gli altri Aveva suscitato clamore in casa Inter il problema nel pagare gli stipendi dei calciatori, ma adesso il presidente Zhang avrebbe risolto il problema. Come riporta La Gazzetta dello Sport, entro la fine di queste mese ai nerazzurri sarà pagato lo stipendio di febbraio con un bonifico complessivo di circa 15 milioni lordi. Poi entro fine maggio dovrebbero arrivare altre quattro mensilità, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) In casatiene banco ancora il caso, ma il presidenteha messo in ordine il programma dimento.aprile ecco, poi tutti gli altri Aveva suscitato clamore in casail problema nelre glidei calciatori, ma adesso il presidenteavrebbe risolto il problema. Come riporta La Gazzetta dello Sport,ladi questeai nerazzurri saràto loo dicon un bonifico complessivo di circa 15 milioni lordi. Poimaggio dovrebbero arrivare altre quattro mensilità, ...

