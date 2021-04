Il suolo è l’ecosistema decisivo contro il riscaldamento globale

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La riduzione dei combustibili fossili è un passaggio obbligato, ma non è sufficiente per mantenere tra 1,5 e 2 °C l’aumento della temperatura media del pianeta entro il 2100, come prevede l’accordo di Parigi del 2015. Nel dibattito sui cambiamenti climatici e sulle misure necessarie per contrastare ildel pianeta, viene spesso trascurato il. Eppure, questo ecosistema rappresenta il più importante serbatoio di carbonio e può giocare un ruolonelllo dei gas serra. Si stima che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.