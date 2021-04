I passaporti vaccinali esistono da prima della pandemia e non c’è niente di strano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato il 19 aprile 2021 dal blog personale di Maurizio Blondet (di cui avevamo parlato nella nostra panoramica sulla disinformazione sullanel 2020), intitolato «Isono stati progettatidell’inizio: dalla Commissione Ue». L’articolo è la traduzione di un testo originariamente pubblicato il 14 aprile 2021 da Great Game India, sito descritto da Blondet come «il più serio e professionale dei siti indiani di geopolitica» ma che in realtà pubblica soprattutto teoriecospirazione: è all’originebufala secondo cui il coronavirus Sars-CoV-2 sarebbe un’arma biologica e ha diffuso altre false ...

