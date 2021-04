Halliburton | la trimestrale batte il consensus

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muove in forte ribasso, che mostra un -4,3%. Il gruppo dei servizi per l’industria petrolifera ha chiuso il primo trimestre con un utile adjusted pari a 170 milioni di dollari (0,19 dollari per azione), in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo di un anno prima, superando anche le attese degli analisti che erano pari a 0,17 dollari. Meglio del previsto anche i ricavi pari a 3,5 miliardi contro i 3,36 miliardi del. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice S&P 100, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all’S&P 100, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino ...

