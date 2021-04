Gravina: “Nessuna sanzione per Inter, Milan e Juventus” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina esclude sanzioni verso Juventus, Milan e Inter, i tre club italiani che avevano aderito alla Superleague. “Non si puo’ sanzionare un’idea. Ad oggi c’e’ un’idea da parte di alcuni soggetti che non si e’ concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente della Federcalcio, Gabrieleesclude sanzioni verso, i tre club italiani che avevano aderito alla Superleague. “Non si puo’ sanzionare un’idea. Ad oggi c’e’ un’idea da parte di alcuni soggetti che non si e’ concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con L'articolo

Advertising

boems8884 : RT @CalcioFinanza: Gravina: “Nessuna sanzione per Inter, Milan e Juventus” - Sabry17412132 : RT @CalcioFinanza: Gravina: “Nessuna sanzione per Inter, Milan e Juventus” - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Gravina: “Nessuna sanzione per Inter, Milan e Juventus” - giovamanna1982 : RT @CalcioFinanza: Gravina: “Nessuna sanzione per Inter, Milan e Juventus” - CalcioFinanza : Gravina: “Nessuna sanzione per Inter, Milan e Juventus” -