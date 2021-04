Fognini espulso dal torneo di Barcellona per aver offeso il giudice di linea (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Verbal abuse”. Fabio Fognini si fa espellere dal torneo di Barcellona mentre al secondo turno era sotto 6-0 4-4 contro lo spagnolo Bernabé Zapata. Il tennista, già ammonito dal giudice di sedia, è stato allontanato per aver mandato a quel paese ripetutamente il giudice di linea, il quale ha avvertito l’arbitro che ha sua volta interpellato il supervisor prima di squalificarlo definitivamente. Prima di abbandonare il campo, Fognini ha gridato: “Non gli ho detto niente!”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Verbal abuse”. Fabiosi fa espellere daldimentre al secondo turno era sotto 6-0 4-4 contro lo spagnolo Bernabé Zapata. Il tennista, già ammonito daldi sedia, è stato allontanato permandato a quel paese ripetutamente ildi, il quale ha avvertito l’arbitro che ha sua volta interpellato il supervisor prima di squalificarlo definitivamente. Prima di abbandonare il campo,ha gridato: “Non gli ho detto niente!”. L'articolo ilNapolista.

