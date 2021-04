Foggia-Monopoli 1-0 Vittorie per Casarano e Gravina in Puglia | pari esterno per il Team Altamura

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilche (scherzosamente) ha annunciato il ritiro dalla Superlega, oggi ha giocato auna partita vera. Quella di recupero per il campionato di calcio di serie C girone C. Si sono imposti per 1-0 i rossoneri che consolidano la posizione playoff. Serie D girone H: nelle partite di recupero odierne-Nardò 2-1,in-Real Agro Aversa 2-1, Lavello-1-1. L'articolo1-0 perinper il proviene da Noi Notizie..

Il Palermo matematicamente qualificato ai play - off di serie C . Nel recupero della 34a giornata ilha sconfitto 1 - 0 ilche a distanza di due giornate dal termine del campionato, non pu pi agganciare i rosanero. Una ottima notizia per il Palermo che per al contempo vede scappare il ...Ora la parola al campo, Pro Vercelli Lecco comincia! (agg Michela Colombo) DIRETTA/(risultato 0 - 0) video streaming tv: partita molto nervosa I TESTA A TESTA Prima di dare la ...Serie D girone H: nelle partite di recupero odierne Casarano-Nardò 2-1, Gravina in Puglia-Real Agro Aversa 2-1, Lavello-Team Altamura 1-1. Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome ...Playoff sicuri per il Foggia, che vince il recupero contro il Monopoli. Uno a zero nel derby allo Zaccheria, deciso da ...