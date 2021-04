Ferrero su Ranieri: “Se resta? Devo chiedere a lui” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte del futuro di Claudio Ranieri: “Se gli diciamo che servono più persone come lui mi chiede più stipendio. Lui è veramente un uomo di calcio, all’alba dei suoi 69 anni non ha bisogno di questo lavoro, lo fa solo per passione cerca di dare un imprinting ai giovani. resta? Questo lo Devo chiedere a lui”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimo, presidente della Sampdoria, ha parlato a ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte del futuro di Claudio: “Se gli diciamo che servono più persone come lui mi chiede più stipendio. Lui è veramente un uomo di calcio, all’alba dei suoi 69 anni non ha bisogno di questo lavoro, lo fa solo per passione cerca di dare un imprinting ai giovani.? Questo loa lui”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Ferrero: '#Agnelli? Non possiamo andare indietro a gente con deliri di onnipotenza. #Ranieri resta? C… - sportli26181512 : Sampdoria, Ferrero in aereo da Roma a Lamezia per la cena con Ranieri: ma non si parla di rinnovo: Nelle prossime s… - zazoomblog : Sampdoria Ferrero a cena con Ranieri e Osti: si è parlato dei rinnovi - #Sampdoria #Ferrero #Ranieri #Osti: - zazoomblog : Sampdoria Ferrero a cena con Ranieri e Osti: si è parlato dei rinnovi - #Sampdoria #Ferrero #Ranieri #Osti: - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Ranieri pre Sampdoria-Verona: “Rinnovo? Ecco quando incontrerò Ferrero”: Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è i… -