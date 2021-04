Fdi, Rampelli: se Stato odia Roma e vuole spostare Capitale lo dica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Sui poteri speciali per Roma Capitale, “se a tante parole spese fosse corrisposto un 10% dei fatti oggi Roma non sarebbe la caricatura di se stessa. Il primo ragionamento che andrebbe fatto e’ quello di svelare il vergognoso rapporto che c’e’ tra lo Stato italiano e Roma sul trasferimento delle risorse.” “Non e’ possibile che in altri Peesi vengano stanziate risorse enormi per le proprie capitali e qui non accade. Se lo Stato italiano ce l’ha con Roma lo deve dire e allo steso modo deve dichiarare se vuole spostare la Capitale, perche’ serve trasparenza”. Lo ha detto il deputato Fdi e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli nel corso del convegno ‘Una legge costituzionale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)– Sui poteri speciali per, “se a tante parole spese fosse corrisposto un 10% dei fatti ogginon sarebbe la caricatura di se stessa. Il primo ragionamento che andrebbe fatto e’ quello di svelare il vergognoso rapporto che c’e’ tra loitaliano esul trasferimento delle risorse.” “Non e’ possibile che in altri Peesi vengano stanziate risorse enormi per le proprie capitali e qui non accade. Se loitaliano ce l’ha conlo deve dire e allo steso modo deve dichiarare sela, perche’ serve trasparenza”. Lo ha detto il deputato Fdi e vicepresidente della Camera, Fabionel corso del convegno ‘Una legge costituzionale ...

