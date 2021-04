Basket e volley scrivono a Draghi | “Perché i cinema riaprono il 26 aprile e i palazzetti l’1 giugno?”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Con una lettera indirizzata al presidente del consiglio Mario, le federazioni disi lamentano per il diverso trattamento riservato dal Governo al mondo dello sport e a quello dello spettacolo sul tema delle riaperture al pubblico. Dal 26, infatti,e teatri potranno riaprire, mentre solo dall’1questo toccherà anche ai, a campionati ormai finiti o quasi: “Esprimiamo stupore e perplessità sul tema delle riaperture al pubblico, dove pere teatri sono previsti a partire dal 26mentre solo dal primo, con i campionati quasi al termine, per i palasport con lo stesso numero limitato di spettatori, dopo che era stata comunicata la data del primo maggio. ...

Con una lettera indirizzata al presidente del consiglio Mario Draghi, le federazioni di volley e basket si lamentano per il diverso trattamento riservato dal Governo al mondo dello sport e a quello de ...La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), congiuntamente con Lega Basket Serie A e Lega Pallavolo Serie A, lette le notizie riguardanti la bozza del Decr ...