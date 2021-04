Arcuri indagato pure per 157 milioni di siringhe per il vaccino. “Pagate sei volte di più di quelle normali” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Nuove grane giudiziarie per Domenico Arcuri: la procura di Roma ha aperto una inchiesta in relazione all’acquisto di 157 milioni e 100mila siringhe destinate ai vaccini da parte dell’ex commissario all’emergenza Covid. Secondo quanto si apprende, gli accertamenti sono stati affidati al pm Antonio Clemente. Il procedimento, allo stato, risulta senza indagati e senza ipotesi di reato. A determinare l’apertura di un fascicolo è stato un esposto presentato dal parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini. L’esposto di Rivellini (FdI) contro Arcuri: “Acquistate siringhe dal costo sei volte più alto di quelle che tutto il mondo usa per il vaccino” “Il procedimento trasferito dalla Procura di Napoli a quella di Roma che segue ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Nuove grane giudiziarie per Domenico: la procura di Roma ha aperto una inchiesta in relazione all’acquisto di 157e 100miladestinate ai vaccini da parte dell’ex commissario all’emergenza Covid. Secondo quanto si apprende, gli accertamenti sono stati affidati al pm Antonio Clemente. Il procedimento, allo stato, risulta senza indagati e senza ipotesi di reato. A determinare l’apertura di un fascicolo è stato un esposto presentato dal parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Enzo Rivellini. L’esposto di Rivellini (FdI) contro: “Acquistatedal costo seipiù alto diche tutto il mondo usa per il” “Il procedimento trasferito dalla Procura di Napoli a quella di Roma che segue ...

